Головченко: Объемы производства сельхозпродовольствия в Беларуси увеличились на 8,1 %

Пока виды на урожай неплохие, но для того, чтобы он лег в закрома в полном объеме, необходимо хорошо потрудиться. С учетом того, что в этом году и сроки сдвинулись влево, я полагаю, что уже в течение двух-трех недель ряд озимых перейдут в стадию уборки. Поэтому сейчас очень важны сроки, мобилизация всего личного состава и готовность техники. Эти вопросы плотно взяты на контроль. Мы все понимаем, что мало вырастить урожай, за что пока спасибо небесной канцелярии.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

