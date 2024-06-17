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Головченко: Объемы производства сельхозпродовольствия в Беларуси увеличились на 8,1 %
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обсудил ряд вопросов с главой государства Александром Лукашенко. О чем именно говорили, премьер рассказал журналистам Белтелерадиокомпании в проекте "Разговорс Президентом".
В частности, говорили о сельхозпродовольствии. В целом объемы его производства увеличились на 8,1 %. Но впереди ожидается уборочная кампания.
Пока виды на урожай неплохие, но для того, чтобы он лег в закрома в полном объеме, необходимо хорошо потрудиться. С учетом того, что в этом году и сроки сдвинулись влево, я полагаю, что уже в течение двух-трех недель ряд озимых перейдут в стадию уборки. Поэтому сейчас очень важны сроки, мобилизация всего личного состава и готовность техники. Эти вопросы плотно взяты на контроль. Мы все понимаем, что мало вырастить урожай, за что пока спасибо небесной канцелярии.
Экспорт и продуктов питания тоже растет: 2,7 млн долларов - только за 4 месяца этого года. Конъюнктура цен улучшается такжепо продуктам питания. Поэтому растет производство и мяса, и молока. АПК должен в этом году сыграть очень важную роль в общей копилке страны.
Полную версию интервью смотрите здесь.
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