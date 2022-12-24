Головченко: Ставка на развитие отношений с российскими регионами себя оправдала

Мы с руководителем региона достигли договоренностей, что региональные программы субсидирования для белорусской техники будут распространяться и на другую продукцию. На тракторы они есть уже сейчас и хорошо себя показали, техника пользуется спросом у фермеров. Это можно распространить и на пассажирскую, и на грузовую технику. Решение принято, оно реализуется.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь