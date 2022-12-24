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Головченко: Ставка на развитие отношений с российскими регионами себя оправдала

Головченко: Ставка на развитие отношений с российскими регионами себя оправдала

Ставка на развитие отношений с российскими регионами себя оправдала. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в интервью программе "Вопрос номер один".

"Результативность переговоров на региональном уровне очень высокая. Не зря в свое время Президент сделал ставку именно на такой формат - сбалансированное развитие отношений с федеральными органами власти и с регионами России. Каждый губернатор в первую очередь заинтересован в экономическом развитии своего региона, и Беларусь предоставляет для этого возможности, вносит предложения. С регионами мы решаем конкретные задачи - открытие новых дилерских центров, сервисное обслуживание, поставки техники коммунальным, транспортным предприятиям. Ставка на развитие сотрудничества с российскими регионами себя полностью оправдывает", - сказал Роман Головченко.

В ноябре премьер-министр Беларуси посетил с рабочим визитом Краснодарский край.

Мы с руководителем региона достигли договоренностей, что региональные программы субсидирования для белорусской техники будут распространяться и на другую продукцию. На тракторы они есть уже сейчас и хорошо себя показали, техника пользуется спросом у фермеров. Это можно распространить и на пассажирскую, и на грузовую технику. Решение принято, оно реализуется.
Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

У главы правительства спросили и о предстоящих рабочих визитах в регионы РФ. "Приглашений много. Мы в свою очередь тоже ждем многих руководителей российских регионов. Я для себя поставил задачу как минимум раз в месяц посещать какой-то из регионов России вдобавок к другим международным поездкам. МИД планирует работу исходя из этой установки", - поделился планами Роман Головченко.

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