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Головченко: В Беларуси необходимо ускорить снижение административной нагрузки

"В Беларуси необходимо ускорить снижение административной нагрузки". На этом акцентирует внимание правительство, где сегодня говорили об итогах работы Агентства сервисизации и реинжиниринга за минувший год. По сути, это цифровой офис, который признан существенно сократить сроки по оптимизации административных процедур, способствовать их скорейшему переводу в цифру. Премьер-министр отметил - сейчас как никогда эффективность принятия управленческих решений во многом зависит от оперативности сбора и качественной обработки данных.

Принято решение правительства об автоматизации сбора информации в агропромышленном комплексе и бюджетной сфере. Что должно избавить сельхозорганизации, бюджетные организации от исполнения многочисленных запросов по предоставлению той или иной статистической информации. Реализация пилотного проекта в Могилевской области по цифровизации и унификации процессов управления проектами и программами, создание цифровой платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также транспортно-логистической цифровой платформы, создание государственно-информационного ресурса "Большие данные". По каждому направлению правительством определены задачи и поставлены сроки их выполнения.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сокращение административных процедур означает уменьшение сроков и походов в госорганы, в том числе позволит свести к минимуму бумажную волокиту.

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