Головченко: В Беларуси необходимо ускорить снижение административной нагрузки

Принято решение правительства об автоматизации сбора информации в агропромышленном комплексе и бюджетной сфере. Что должно избавить сельхозорганизации, бюджетные организации от исполнения многочисленных запросов по предоставлению той или иной статистической информации. Реализация пилотного проекта в Могилевской области по цифровизации и унификации процессов управления проектами и программами, создание цифровой платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также транспортно-логистической цифровой платформы, создание государственно-информационного ресурса "Большие данные". По каждому направлению правительством определены задачи и поставлены сроки их выполнения.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси