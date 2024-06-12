Головченко: В Беларуси нет неэффективных государственных программ

В Беларуси нет неэффективных государственных программ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 12 июня на заседании Президиума Совета Министров. За 3 года на реализацию 29 госпрограмм направлено почти 400 млрд рублей, треть из них - бюджетные деньги. Как гласит итоговый отчет межведомственной комиссии Минэкономики, 62 % госпрограмм отнесены к высокоэффективным и эффективным. По другим эффективность оценивается как средняя.

В рамках выполнения госпрограмм построено почти 13 млн кв.м жилья. Введено в эксплуатацию 95 объектов здравоохранения, 41 детский сад, 15 школ. За 3 года построено и отремонтировано около 8 тыс. км дорог. Роман Головченко

В целом за 3 года выполнено свыше 1,8 тыс. мероприятий или более 80 % от планов. За 3 года было получено свыше 33 млрд долларов экспортной выручки. К среднеэффективным пока относятся госпрограммы по цифровизации и агробизнесу. И здесь важно наполнять документы новыми проектами. А вот с решением квартирного вопроса и продвижением деловой инициативы удалось существенно шагнуть вперед.

"Например, комфортное жилье. В рамках программы за 3 года 46 населенных пунктов улучшило качество питьевой воды. Мы построили более 500 станций обзжелезивания, более 30 очистных сооружений. Также мы оказали поддержку более 550 субъектам хозяйства, дополнительно создали 700 рабочих мест", - рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.