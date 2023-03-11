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Головченко: В декабре прошлого года мы вышли на реальный плюс по доходам населения, тенденция сохранилась и в январе
Вдекабре прошлого года мы вышли на реальный плюс по доходам населения, эта тенденция сохранилась и в январе этого года. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Пенсии не упали, все элементы социального контракта выполняются безоговорочно. Все это доказывает, что экономика в целом справлялась с вызовами, сказалглава правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что необходимо смотреть на работу экономики с разных сторон: и через призму ВВП, и через призму финансовых результатов, и через призму внешней торговли. "Да, мы допустили проседание по ВВП, которое было вызвано сумасшедшим, не имеющим аналогов внешним давлением на страну. Но, с другой стороны, получили неплохие финансовые результаты. Рентабельность продаж по экономике - рекордная за 10 лет. 80 % заблокированного экспорта было переориентировано на другие страны. У нас исторически лучшее сальдо внешней торговли. Существенно повысилась операционная прибыль предприятий. Что важно, предприятия смогли использовать лишние деньги для того, чтобы погасить существенную часть своей задолженности. Суммарная долговая нагрузка снизилась.
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Говоря о работе экономики в условиях санкций, он отметил, что ситуация неоднородная. "Те отрасли, которые попали под самые жесткие санкции, под прямое блокирующее влияние - а это порядка 25 % экономики - продолжают испытывать определенные трудности. Не так просто "переключить рубильник" и чтобы все, условно говоря, поплыло в другую сторону по тем же ценам и с той же эффективностью. А ведь, помимо этих 25 % под прямым влиянием, остальные находятся под косвенным воздействием санкций. Нам было отведено 9-10 месяцев на то, чтобы разрулить основные вопросы и не позволить сбыться прогнозам международных организаций. Замечу, что мы сработали лучше, чем самые оптимистичные их прогнозы", - сказал Роман Головченко.
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