Головченко: В декабре прошлого года мы вышли на реальный плюс по доходам населения, тенденция сохранилась и в январе

Вдекабре прошлого года мы вышли на реальный плюс по доходам населения, эта тенденция сохранилась и в январе этого года. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Пенсии не упали, все элементы социального контракта выполняются безоговорочно. Все это доказывает, что экономика в целом справлялась с вызовами, сказалглава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо смотреть на работу экономики с разных сторон: и через призму ВВП, и через призму финансовых результатов, и через призму внешней торговли. "Да, мы допустили проседание по ВВП, которое было вызвано сумасшедшим, не имеющим аналогов внешним давлением на страну. Но, с другой стороны, получили неплохие финансовые результаты. Рентабельность продаж по экономике - рекордная за 10 лет. 80 % заблокированного экспорта было переориентировано на другие страны. У нас исторически лучшее сальдо внешней торговли. Существенно повысилась операционная прибыль предприятий. Что важно, предприятия смогли использовать лишние деньги для того, чтобы погасить существенную часть своей задолженности. Суммарная долговая нагрузка снизилась.

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