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Головченко о старте 2023 года и основных приоритетах развития экономики в проекте "Вопрос номер один" 11 марта
2022-й проверял на прочность все сферы белорусской экономики. Хоть и не все отрасли взяли планку в 100 процентов, в целом экономика сработала эффективно. В приоритете на нынешний год - экспорт, инвестиции, новые рабочие места, рост доходов, свои технологии, приемлемые цены и ритмичное строительство. О старте 2023-го и основных приоритетах развития корреспондент АТН Белтелерадиокомпании спросил у премьер-министра. "Вопрос номер один" с Романом Головченко в субботу, 11 марта, в 19:00 на "Беларусь 1".
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