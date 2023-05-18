Наград удостоены представители органов госуправления, местной вертикали, врачи, банкиры и лучшие работники предприятий

Время сложное, время давления на нашу страну, санкции, ограничения... Почему я об этом говорю, потому что в такие непростые времена наиболее рельефно проявляется вклад каждого конкретного человека в то общее дело, которое делает вся страна, и нет никаких сомнений, что с такими людьми мы успешно преодолеем все вызовы, которые нам посылают и подбрасывают.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси