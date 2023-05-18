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Наград удостоены представители органов госуправления, местной вертикали, врачи, банкиры и лучшие работники предприятий

Залогом развития Беларуси является преданность делу, которое каждый для себя когда-то выбрал в жизни. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время вручения государственных наград представителям различных сфер. Особо отмечен вклад работников промышленности. Благодаря им успешно решаются вопросы технологического суверенитета и импортонезависимости. Весь прошлый год отрасль показывала высокие результаты и уверенные темпы роста. Плюс 23,5 % к 2021 году. Положительная динамика развития сохраняется и в этом году. Несмотря на непростые условия, белорусская промышленность находится на траектории уверенного и динамичного роста. И в этом заслуга трудовых коллективов.

Время сложное, время давления на нашу страну, санкции, ограничения... Почему я об этом говорю, потому что в такие непростые времена наиболее рельефно проявляется вклад каждого конкретного человека в то общее дело, которое делает вся страна, и нет никаких сомнений, что с такими людьми мы успешно преодолеем все вызовы, которые нам посылают и подбрасывают.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Наград удостоены и представители органов госуправления, местной вертикали, врачи, банкиры и лучшие работники белорусских предприятий.

За значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия медалью Франциска Скорины отмечается и труд работников культуры и образования.

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