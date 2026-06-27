Головокружение, вялость, рассеянное внимание: чем опасна жара для водителей автомобилей

В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за жары. Высокая температура воздуха и перепады атмосферного давления плохо влияют на самочувствие водителей. Они быстрее утомляются, внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. От перегрева может появляться головокружение, вялость, сонливость. Все это повышает вероятность ДТП. ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения.

"Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие во время движения. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Даже здоровым людям не рекомендуется долго находиться за рулем. Следует брать в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства", - отметил замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси Кирилл Костюк.