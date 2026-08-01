Голубика как тяжелая агроинженерия: история садовода, который построил бизнес на капризной ягоде

Настоящим фаворитом у садоводов в последние годы стала голубика. Во-первых, вкусная и полезная ягода, а во-вторых, сам куст радует глаз.

Выращивание "золотой ягоды" в Беларуси - это давно не любительский огород, а тяжелая агроинженерия. Капризная ягода требует капельного питания с точностью до грамма и круглогодичной работы без выходных. Но результат того стоит: отечественное ягодоводство сегодня закрывает потребности внутреннего рынка и тоннами уходит на экспорт.

В социальных сетях его знают как автора популярного садоводческого блога, где более 180 тыс. подписчиков, однако за красивыми кадрами в интернете - кропотливый и ежедневный труд, без выходных и отпуска. Около 70 соток в деревне Ковальцы, из которых 80 % засажены - это сад, огороды, теплицы и даже цветники. Садовод и блогер Дмитрий Кастрицкий поднял все собственными руками: от первого саженца до хорошего урожая.

"Книги и жизненный опыт помогают, потому что я работаю на земле с пеленок. Уже много лет, с самого детства, я тружусь в огороде: видел, как работал дедушка, поэтому есть четкое понимание всех процессов. В своих роликах я обычно не раздаю советы, а просто делюсь личным опытом. Рассказываю, как делаю сам, и всегда подкрепляю слова реальным результатом", - поделился садовод.

Дмитрий Кастрицкий - опытный юрист. Какое-то время он жил и работал в Минске, однако это было совсем не то, к чему лежало сердце. Еще в детстве молодой человек проводил все свободное время в этой же деревне у бабушки с дедушкой, поэтому, недолго думая, купил участок в уже ставшем родным селе.

"Постепенно начал приводить землю в порядок, посадки делать - голубику, сад и овощные культуры. Чем дольше я занимался сельским хозяйством, я понимал, что есть необходимость переезжать, потому что большой объем работ. И вот уже четвертый год, как я живу в деревне", - вспомнил блогер.

От хобби к профессии: за плечами садовника - курсы по ландшафтному дизайну и земледелию. Он придерживается принципов органического земледелия, при этом применяет компост и навоз в качестве натуральных удобрений. На его грядках рядом с привычными овощами и фруктами можно встретить настоящие диковинки: батат, арбузы и 150 кустов голубики.

"С голубикой постоянная работа: ее нужно регулярно поливать, несколько раз за сезон удобрять, обрабатывать и делать обрезку. Если морозная зима, может быть и укрытие какое-то нужно делать. Это постоянно большая работа. По всему миру насчитываются сотни или даже тысячи сортов, но далеко не все способны расти в наших климатических условиях. У меня 10 сортов голубики на участке", - рассказал Дмитрий Кастрицкий.

Голубика - ягода непростая, она не растет в обычной почве. До посадки Дмитрий вручную выкапывал траншею до 1,5 м глубиной, затем прокладывал щепу для дренажа и засыпал торфом. Земля собирается буквально вручную, как конструктор. Таким образом создается идеальная среда для капризного корня. К слову, на посадку всего одного куста расходуется около 300 л торфа.

Секрет ухоженных плантаций - труд, терпение и любовь к своему делу. У Дмитрия распланирована неделя - от сбора урожая до внесения удобрений.

"Всегда стараюсь читать профильную литературу. Сейчас много статей в интернете и видеороликов, но все-таки нужна научная литература. Голубика - это культура, которая поражается различными заболеваниями - это рак стеблей, фомопсис, антракноз и другие инфекции. В литературе есть и фотографии этих болезней, описания, указаны нужные для лечения препараты", - отметил Дмитрий Кастрицкий.

Переезд из шумной столицы в деревню стал для него своего рода погружением в себя, когда сразу кристаллизуются истинные ценности. Для Дмитрия тонны торфа, бесконечные грядки и подъемы до рассвета - это не погоня за сверхприбылью, а осознанный способ позаботиться о близких и построить надежный фундамент для будущего.