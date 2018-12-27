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Голубое топливо пришло в агрогородок Друя Браславского района

Символический факел в торжественной обстановке зажгли представители власти и местные жители. Протяженность газопровода 15 километров. На природный газ в агрогородке уже переведен многоквартирный жилой дом, создается кооператив. В перспективе на голубое топливо перейдут и объекты социальной инфраструктуры.

В Браславском районе голубое топливо подведено к восемнадцати сельским населенным пунктам. Восемь из них - агрогородки.

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