Вертолетное шоу, показательные выступления с отработкой контртеррористических операций, а также выставка военной техники и вооружения. В эти минуты в Марьиной Горке в 5-й отдельной бригаде спецназначений любой желающий может стать частью большого праздника. Сегодня по всей стране голубые береты отмечают День воздушно-десантных войск, который берет начало в 1930-м году. Тогда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах специальное подразделение. В Вооруженных силах Беларуси десантные бригады входят в состав сил спецопераций.



И сегодня же в парке Марьиной Горки военнослужащие высадили аллею деревьев как символ мужества и стойкости. День открытых дверей проходит также в Витебске и Бресте.



