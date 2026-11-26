83 года мира и независимости. Сегодня Гомель отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. После долгой оккупации города, которая продлилась 829 дней, в ноябре 1943-го противник был разгромлен в результате Гомельско-Речицкой наступательной операции. Ей командовал легендарный полководец Константин Рокоссовский. Благодаря высочайшему искусству полководцев и героизму солдат удалось сковать силы группы армий "Центр". А еще советские войска получили бесценный опыт форсирования водных преград, прорыва сильной обороны противника, организации тесного взаимодействия с партизанскими соединениями.

Восточная часть Беларуси была армейским тылом немецкой группы армий "Центр", а Гомель - крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом обороны противника на берегу Сожа. Освобождение первого областного центра Беларуси осенью 1943 года стало началом победного шествия советских войск по территории Беларуси прямо до Берлина.

Удержать мощный узел обороны любой ценой. Во всех документах верховного командования Германии Гомель фигурировал в качестве важнейшего военного направления действий немецких войск. Однако блестящая Гомельско-Речицкая наступательная операция заставила скорректировать стратегические планы противника, заложив основу для будущей Великой Победы.

Константин Мищенко, преподаватель истории Беларуси Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа:

"После удачного форсирования Днепра, освобождения Комарина, Лоева и 18 ноября была освобождена Речица - перерезали немцам дорогу на отступление на запад, поэтому их зажали в междуречье Днепра и Сожа. Утром в 9:30 26 ноября вошли части 11-й армии генерала Федюнинского. Обретение такого важного плацдарма, как Гомель, для дальнейшего освобождения Беларуси было очень значимым, потому что потом это способствовало успешному проведению операции "Багратион".

В жестоких боях за Гомель погибли 21 650 советских воинов. Более 66 тыс. человек получили ранения. По результатам Гомельско-Речицкой операции звания Героя Советского Союза были удостоены 17 солдат-красноармейцев.

В память о массовом героизме сегодня к мемориалам легли живые цветы.

Непобежденный Гомель в числе городов, удостоенных вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Для города освобождение стало началом эпохи восстановления. Сегодня второй по величине и промышленному потенциалу областной центр динамично развивается. Его роль как центра притяжения инвестиций и бизнеса неоспорима.

Евгения Столярова, заместитель начальника управления экономики Гомельского горисполкома:

"Достойные результаты социально-экономического развития. Объем промышленного производства увеличился более чем на 4 %, розничный товарооборот - на 8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт товаров вырос почти на 4,5 %. На индустриальный комплекс Гомеля приходится порядка 6 % всего объема промышленной продукции, выпускаемой в РБ. В городе сосредоточен весь республиканский объем фосфатных удобрений, кормоуборочных комбайнов, полированного стекла".

Самый главный капитал - люди, которые своим трудом преображают город, а еще высоко оценивают заботу и инвестиции государства в мирное будущее.

Белорусам есть чем гордиться. Сегодня важно не позволять переписывать историю, беречь то, что сами десятилетиями строили и развивали.