Гомель отмечает 884-летие

12 сентября Гомель отмечает праздник города.

Крупный индустриальный и научный центр, второй по численности населения город после белорусской столицы празднует 884-й день рождения.

Запланирована большая праздничная программа. Старт мероприятиям даст церемония возложения венков и цветов на площади Труда. Далее состоится торжественный прием официальных делегаций городов-побратимов во Дворце Румянцевых-Паскевичей. Планируется подписание меморандумов о сотрудничестве в сфере образования с тремя муниципальными округами Москвы. В свой день рождения Гомель принимает XII Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод". В городском центре культуры состоится награждение участников и гала-концерт.

Анастасия Лысенко, замначальника главного управления культуры Гомельского облисполкома: "Будут представлены не только профессиональные балетмейстерские работы. Приехали коллективы из 8 стран, более тысячи человек, которые будут задействованы в конкурсной программе. Также стоит отметить, что более 2 тыс. человек были задействованы в организации мероприятия. Наш фестиваль душевный, поэтому к нам возвращаются".

Центр города над Сожем превратится в огромное интерактивное пространство. Будет на что посмотреть и в отдаленных микрорайонах. Яркие, необычные инсталляции, выставки, мастер-классы позволят гомельчанам насладиться праздником.

День своего рождения Гомель будет праздновать до самого вечера. Кульминацией станут концерт с участием звезд российской эстрады, фейерверк и молодежная дискотека.

Фото: sb.by