Гомель отмечает 83 года мира и независимости. 26 ноября город празднует годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В ноябре 1943-го противник был разгромлен в результате Гомельско-Речицкой наступательной операции под командованием легендарного полководца Константина Рокоссовского.

Осенью 1943 года удалось сковать силы группы армий "Центр". А еще советские войска получили бесценный опыт форсирования водных преград, прорыва сильной обороны противника, организации тесного взаимодействия с партизанскими соединениями. В результате успешной операции Красная армия создала надежный плацдарм для победного шествия своих войск по территории Беларуси прямо до Берлина.

Константин Мищенко, преподаватель истории Беларуси Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа:

"После удачного форсирования Днепра, освобождения Комарина, Лоева и 18 ноября была освобождена Речица - перерезали дорогу на отступление на запад для немцев, поэтому их зажали в междуречье Днепра и Сожа. Утром, в 9:30, 26-го части 11-й армии генерала Федюнинского. Обретение такого важного плацдарма как Гомель для дальнейшего освобождения Беларуси было очень значимым, потому что потом это способствовало успешному проведению операции "Багратион".

26 ноября цветы и венки лягут к подножиям Кургана Славы и памятного знака жертвам геноцида на площади Восстания. Оружейные залпы также прозвучат у братской могилы советских воинов и подпольщиков у Вечного огня на площади Труда. Кульминацией дня освобождения Гомеля от нацистской оккупации станет концерт в областном общественно-культурном центре.