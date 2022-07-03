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Гомель - город больших машин

В Беларуси каждый регион уникален по-своему. Сейчас предлагаем посетить Гомель. Город больших машин, где производство удалось не только сохранить, но и выстоять в условиях конкуренции и развиваться.

Сейчас вы увидите заводскую династию, чей общий стаж работы на предприятии более 200 лет. Выездная студия - на заводе "Гомсельмаш". Екатерина Круталевич на связи. Добрый день, с Днем Независимости (видео).

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