Гомель и Гродно присоединились к празднованию Дня Независимости

Праздничный марафон в Гомеле открыло торжественное шествие по главной магистрали города, улице Советской. В колонне, украшенной воздушными шарами и флагами, - трудовые коллективы, спортсмены, творческая молодежь и руководство региона. Почетное место - ветеранам. Изюминкой этого года стало то, что шествие превратили в передвижную презентацию промышленного, культурного и спортивного потенциала региона. Участники парада оживили узнаваемые объекты промпредприятий, инсценировали рабочий процесс, отражая трудовые будни и праздники своих коллективов. Для шествующих в колонне гомельчане образовали живой коридор. Всего участниками парада стали 20 тысяч человек.

В Гродно День Независимости отметили всеобщими народными гуляньями. На главной площади и в городском парке весь день не смолкала музыка. А центральная пешеходная улица Советская превратилась в музыкальный Бродвей. Буквально в десяти метрах друг от друга можно было послушать кавер-группы, бардовские песни и даже классическое пение. Уличные музыканты соревновались между собой в виртуозном владении инструментами. За настроение же маленьких горожан сегодня отвечали многочисленные аниматоры и мимы. Праздничные гулянья были организованы и в каждом микрорайоне областного центра.