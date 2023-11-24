Гомель отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

80 лет под мирным небом. Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Гомель - первый областной центр Беларуси, где после долгой оккупации была восстановлена советская власть.

Непокоренный город жил под агрессией 2 года. Противостояние на гомельском направлении длилось 50 долгих дней. За свободу и независимость советские воины и мирные жители заплатили жизнями. Наши деды и прадеды умирали за будущее нации, за ее мирную жизнь. Сегодня Гомель - один из красивейших городов страны, город, где хочется жить и растить детей. И все это - наследие поколения победителей. О военной истории далеких 1940-х и патриотических достижениях сегодняшнего дня рассказала в сюжете Наталья Игнатенко.

Ноябрь 1943 года. Израненный и измученный город на правом берегу Сожа. Гомель в оккупации более двух лет, если быть точнее, 829 дней. Разрушенный, но непокоренный. Освободить город во что бы то ни стало - такая задача стояла перед солдатами Красной армии. Чтобы контролировать и подавлять сопротивление, генералы вермахта задействовали 25 дивизий.

Задачу по взятию Гомеля Гитлер ставил лично. Он перенаправил сюда ударную танковую группу "Гудриана" и также 2-ю полевую немецкую армию развернул с московского направления на юг, на Гомель. То есть Гомель был важным стратегическим узлом, фактически ключ к Донбассу, Донбасс - ключ к Кавказу, а Кавказ - ключ к мировому господству. Константин Мищенко, замдиректора Гомельского областного музея военной славы

В боях за освобождение Гомеля под командованием Рокоссовского участвовали 7 советских армий. Общая численность составляла более 700 тыс. солдат. Изгнание врага досталось дорогой ценой. Гибли не только на фронтах, но и в оккупации. За два года численность населения Гомеля сократилась в 9 раз, городскую застройку оккупанты разрушили на 80 %. Хронику событий сегодня воссоздал военно-исторический клуб.

Ветеран Аэлита Самсонова дороги войны прошла медсестрой. В феврале 1943 года приехала в Гомель в составе госпиталя.

Кругом был развал, полностью выгоревшие дома. Разрушения ужасные. Даже Рокоссовский в своих воспоминаниях пишет: "Я не видел больше ни одного города, который бы немцы с такой злостью, с такой ненавистью, с такой жестокостью уничтожали, как красавец Гомель на Соже". Даже когда наши войска входили в город, немецкие поджигатели еще бегали с факелами и поджигали деревянные дома. Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны

Гордый и независимый белорусский народ чтит легендарное прошлое. Курган Славы в Гомеле - место памяти и силы белорусов, национальный символ сплоченности народа в борьбе за независимость. Сегодня здесь собрались патриоты, чтобы вспомнить подвиг и почтить память героев.

Все дальше в историю уходят события Великой Отечественной, все меньше очевидцев суровой правды. Но их подвиг не меркнет сквозь десятилетия.