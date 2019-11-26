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Гомель празднует день освобождения
В Гомеле сегодня вспоминают события 76-летней давности. 26 ноября 1943 года город стал первым областным центром Беларуси, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков. Тогда свои жизни за свободу города отдали более 20 тысяч красноармейцев. Победу помогали приближать и партизанские соединения. Точку в сражениях бойцы поставили на берегах реки Сож.
В канун памятной даты город присоединился к масштабной акции "Во славу общей Победы"
Чтобы приобщиться к патриотическому марафону, была собрана земля со всех военных захоронений Гомеля. Ценный груз в специальных капсулах готовят к отправке в столичный регион, чтобы там поместить в крипте храма-памятника в честь Всех Святых. Память освободителей сегодня почтут на главном митинге Гомеля - у Вечного огня и братской могилы советских воинов и подпольщиков. Здесь ветераны и молодое поколение возложат живые цветы. Затем состоится торжественное собрание и праздничный концерт.
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