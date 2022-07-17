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Гомель затопило и засыпало градом
Сильный ливень и град сегодня обрушились на Гомель. Диаметр льдинок составил порядка сантиметра. Подтопило некоторые участки дорог. В воде оказались авто, маршрутки и автобусы. На одной из улиц людей из рейсового транспорта пришлось эвакуировать на резиновых лодках. Спасатели благополучно доставили пассажиров на берег. Дожди сегодня синоптики прогнозируют на большей части страны, в отдельных районах грозы. Завтра в Беларуси ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в Гродненской области.
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