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Гомельчане могут побывать на выставке, где "Все в шоколаде"
В Гомельском дворцово-парковом ансамбле открыласьмеждународная экспозиция, посвященная искусству шоколатье. Первой сладкие скульптуры увидела Анна Ковалева.
Рояль, зеркало, фигурки пингвинов и панд, столовые приборы - все из шоколада. На выставке в Гомеле он не в качестве десерта, а как материал для творчества. Руку к аппетитным шедеврам приложили шоколатье из Беларуси и Гонконга. Использовали более 10 сложных техник. Представленные экспонаты сделали за 4 месяца специально для показа в Беларуси. На них пошло более 2 тонн шоколада, причем белорусского качества.
Самый большой экспонат - Эйфелева башня. Конечно, она здесь не реальных размеров, а всего около двух метров. Однако на ее создание пошло 65 килограммов сладкого материала. И это рекорд среди всех экспонатов выставки.
Здесь есть и работа гомельского кондитера Дмитрия Антипенко. В прошлом году его скульптура под названием "Морской волк" получила бронзовую медаль на Кубке мира по кондитерскому искусству в Люксембурге.
Чтобы шоколадные экспонаты не растаяли, в помещении поддерживается соответствующая температура. В общей сложности экспозиция заняла сразу 3 выставочных зала. Для оформления использовали специальные ЗD-стенды. Снимки на их фоне удаются с реалистичным эффектом присутствия экспонатов и человека в едином пространстве.
Однако везет не всегда. Та же Эйфелева башня доехала до Гомеля с многочисленными расколами. Поэтому непосредственно на месте ее пришлось реанимировать. При этом за 3 года существования проект побывал в 20 городах мира. Его посмотрели около миллиона человек. Гомель - единственный областной центр Беларуси, который принял выставку. Кстати, здесь шоколадное искусство позволят не только увидеть, но и попробовать на вкус.
Кроме того, организаторы обещают провести шахматно-шашечные турниры, разыграть килограмм натурального шоколада и сделать сладкие подарки посетителям в День всех влюбленных.
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