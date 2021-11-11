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Гомельчане направили гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польской границе
Белорусская сторона оказывает беженцам как медпомощь, так и поддержку в других вопросах. В частности, продукты питания, средства личной гигиены и теплые вещи для беженцев сегодня отправили из Гомеля к пункту пропуска "Кузница". Это инициатива областной организации Красного Креста. Свою лепту внесли региональное подразделение Белорусского союза женщин и Гомельская епархия. Фургон с самым необходимым прибудет к белорусско-польской границе ориентировочно завтра днем. В составе группы также медработник, который в случае необходимости окажет помощь беженцам.
Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста: Гомельская область как никто понимает, что нужно спасти женщин и детей, так как мы уже сталкивались с такой ситуацией на границе, когда у нас были хасиды. Мы понимаем, что эти морозные ночи сложно перенести с маленькими детьми и женщинами.
Какой бы религии люди не находились в беде, православная церковь всегда идет помогать этим людям. Мы обязаны помогать друг другу. Любой человек - это образ Божий. К нему надо относиться с уважением.
Акцию областной организации Красного Креста поддержали многие гомельские предприятия. Собранные ими вещи поступят на белорусско-польскую границу вторым рейсом.
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