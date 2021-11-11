Гомельчане направили гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польской границе

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста: Гомельская область как никто понимает, что нужно спасти женщин и детей, так как мы уже сталкивались с такой ситуацией на границе, когда у нас были хасиды. Мы понимаем, что эти морозные ночи сложно перенести с маленькими детьми и женщинами.