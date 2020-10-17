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Гомельчанин Алексей Хомченко своими руками превратил частное подворье в сказочный уголок

Когда живописное полотно для художника - стены собственного дома. Гомельчанин Алексей Хомченко своими руками превратил частное подворье в сказочный уголок. Профессиональный скульптур из арт-бетона создал малые архитектурные формы.



Так, на одной из городских улиц поселились герои культовых сериалов и сказок, а ворота усадьбы превратились в настоящее произведение искусства. Необычное подворье стало местной достопримечательностью. Как холодный бетон получает черты фэнтези-персонажей - в репортаже Анны Ковалевой (видео).

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