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Гомельчанин бил и подвергал сексуальному насилию 10-летнюю падчерицу

За насилие над падчерицей задержан житель Гомеля. О том, что бывший муж истязал ее дочь, в милиции рассказала мать девочки.

Оперативники в сфере нравов установили, что 40-летний мужчина с декабря 2018-го по май 2021-го периодически бил свою падчерицу и неоднократно подвергал ее сексуальному насилию, наказывая за непослушание. На момент начала совершения преступления девочке было всего 10 лет. Пока отчим жил с ними в одной квартире, она боялась рассказать матери об издевательствах.

Следователями возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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