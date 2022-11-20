Гомельчанин снимал порно со школьницей - мужчина задержан

Жителя Гомеля задержали за съемки порно со школьницей. Об этом пишет БелТА.



26-летний гомельчанин познакомился с 15-летней школьницей для интимных отношений. Молодые люди регулярно встречались, а через некоторое время помимо свиданий тет-а-тет начали практиковать встречи с парами. В одной из соцсетей они создали страницу, где под видом супругов знакомились с желающими. При этом было указано, что девушке 21 год. К слову, своего бойфренда она тоже обманула, увеличив свой реальный возраст на один год.



Вскоре молодые люди поняли, что на таких встречах можно заработать, и начали брать деньги за свидания. Парная встреча стоила дешевле, чем одиночная. Кроме того, фигурант снимал порноролики с участием школьницы. Видео обнаружено в его телефоне. Возбуждено уголовное дело за изготовление порнографических материалов с изображением несовершеннолетней.



Фото:pixabay.com