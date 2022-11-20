3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Гомельчанин снимал порно со школьницей - мужчина задержан
Жителя Гомеля задержали за съемки порно со школьницей. Об этом пишет БелТА.
26-летний гомельчанин познакомился с 15-летней школьницей для интимных отношений. Молодые люди регулярно встречались, а через некоторое время помимо свиданий тет-а-тет начали практиковать встречи с парами. В одной из соцсетей они создали страницу, где под видом супругов знакомились с желающими. При этом было указано, что девушке 21 год. К слову, своего бойфренда она тоже обманула, увеличив свой реальный возраст на один год.
Вскоре молодые люди поняли, что на таких встречах можно заработать, и начали брать деньги за свидания. Парная встреча стоила дешевле, чем одиночная. Кроме того, фигурант снимал порноролики с участием школьницы. Видео обнаружено в его телефоне. Возбуждено уголовное дело за изготовление порнографических материалов с изображением несовершеннолетней.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов