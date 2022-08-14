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Гомельчанин создал уникальный агротуристический объект под Рогачевом

Советский антураж, домашняя атмосфера и полное единение с природой. Гомельчанин Сергей Кайгородов превратил старый дебаркадер в речную гостиницу. Уникальный агротуристический объект под Рогачевом привлекает гостей со всех уголков страны. Плавучая база отдыха способна вместить 48 человек. Проживание в уютных каютах, созданы все необходимые условия. Дебаркадер - рай для экотуристов. Вокруг - красоты Приднепровья, чистый лесной воздух и много мест для рыбной ловли.


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Это единственное такое строение в Беларуси, которое осталось в таком состоянии и в таких размерах. Мы потратили много времени и сил, здоровья и вложений, чтобы его восстановить и содержать. Телевизоров нет в комнатах, так что можно хорошо провести время. Чистый воздух, уютная обстановка и вообще тут классно.
Сергей Кайгородов, предприниматель

Дебаркадеру почти 65 лет. Создан в деревне Шатилки (ныне город Светлогорск). В разное время он принадлежал Бобруйскому порту и даже Белорусскому металлургическому заводу.

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