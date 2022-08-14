Гомельчанин создал уникальный агротуристический объект под Рогачевом

Это единственное такое строение в Беларуси, которое осталось в таком состоянии и в таких размерах. Мы потратили много времени и сил, здоровья и вложений, чтобы его восстановить и содержать. Телевизоров нет в комнатах, так что можно хорошо провести время. Чистый воздух, уютная обстановка и вообще тут классно.

Сергей Кайгородов, предприниматель