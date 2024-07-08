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Гомельчанин утонул в заливе Сожа, спасая свою собаку
Житель Гомеля 1986 года рождения утонул, спасая собаку, сообщает БЕЛТА со ссылкой наобластную организациюОСВОД.
Трагедия случилась 7 июля в заливе реки Сож. Мужчина выгуливал питомца. В какой-то момент пес забежал в воду и запутался в растительности в 20 м от берега. Хозяин бросился на помощь, однако запутался сам и утонул. Собаку удалось спасти. Тело утонувшего достали спасатели ОСВОДа.
В областной организации добавили, что трагедия произошла в запрещенном для купания месте. "Такие места представляют большую угрозу для жизни. Не рискуйте. Обращайтесь за помощью к спасателям - они могут оценить ситуацию и исключить риски для жизни", - подчеркнули в ОСВОДе.
Фото: БЕЛТА
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