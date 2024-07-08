Гомельчанин утонул в заливе Сожа, спасая свою собаку

Трагедия случилась 7 июля в заливе реки Сож. Мужчина выгуливал питомца. В какой-то момент пес забежал в воду и запутался в растительности в 20 м от берега. Хозяин бросился на помощь, однако запутался сам и утонул. Собаку удалось спасти. Тело утонувшего достали спасатели ОСВОДа.

В областной организации добавили, что трагедия произошла в запрещенном для купания месте. "Такие места представляют большую угрозу для жизни. Не рискуйте. Обращайтесь за помощью к спасателям - они могут оценить ситуацию и исключить риски для жизни", - подчеркнули в ОСВОДе.