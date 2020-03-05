Гомельчанка разводит африканских улиток

В тепличных условиях белорусских широт комфортно обитают даже африканские улитки.Одно из таких семейств успешно прописалось в квартире жительницы Гомеля. Около 20 тропических созданий стали полноправными членами семьи, в которой, кстати, живут еще кот, домашний кролик, собака и даже грызуны. Как уживаются на одной территории - увидела Анна Ковалева.



Наталья обустраивает новые апартаменты для своих питомцев - гигантских африканских улиток. В небольшом контейнере нужно создать точный микроклимат: много влаги, кокосовый субстрат, листва. Для улиток это идеальная среда. К слову, 9 лет назад о таких нюансах, как и о самих улитках, Наталья ничего не знала. Пока однажды ее коллега не принесла на работу два маленьких панциря в надежде отдать их в добрые руки.





Наталья с первого дня поняла, что медлительность улиток не что иное, как миф

Наталья Пушкарева, жительница г. Гомеля:

"Я принесла их домой, родители все на даче, дети на даче. Посадила в ванную, думаю, куда ж мне их девать. Пошла пока искать баночку, чтобы их пересадить. Пришла в ванную, а их уже нет. Я давай искать, одну я нашла на потолке, а вторую я так и не нашла. Наверно, только через несколько часов в шторке оказалась".

Так Наталья с первого дня поняла, что медлительность улиток не что иное, как миф. Затем был долгий период обучения. Женщина перечитала массу книг по правилам содержания тропических созданий.

К примеру, их любимое лакомство - это свежие огурцы, одуванчики и крапива

В меню также фрукты, молотые злаки, корм для рыбок и кормовой мел. Он нужен для формирования ракушки.Весной у улиток начнется активный рост. Их раковины могут достичь 20 сантиметров в длину. А вес порой доходит до 500 граммов.

Африканские улитки живут до 10 лет

Взрослые моллюски с трудом помещаются на ладони. Фулики растут только да года. А вот тигровые - в течение всей жизни. К слову, при оптимальных условиях содержания они живут до 10 лет. У Натальи сейчас около 20 тропических обитателей, у каждого свой характер. Некоторые дружелюбны ко всем. Другие гостям не очень рады и на руки идут только к хозяйке. При этом все любят теплые ванные процедуры.

Наталья признается, такие питомцы отличное подспорье для домашнего салона красоты

Несколько процедур с африканскими улитками делают кожу более подтянутой и способствуют заживлению мелких ранок.