Гомельдрев успешно адаптируется к новым экономическим условиям

Сейчас важно грамотно использовать новые условия, чтобы максимально раскрыть свой потенциал. Так, одно из крупнейших предприятий деревообрабатывающей промышленности Гомельдрев проводит активную диверсификацию. Результат - уверенный экономический рост. О том, как обратить обстоятельства в свою пользу, репортаж Николая Скинтияна.

На Гомельдреве - весь комплекс работ с древесиной

От лесозаготовки до готовой продукции. История завода уходит корнями в XIX век - Гомельдрев прошел долгий путь от спичечной фабрики до крупнейшего предприятия деревообработки. Производственная сеть флагмана давно вышла за пределы города, ресурсов хватает даже на самые амбициозные проекты.

Возможности мебельного производства безграничны. Одних только стульев выпускается более 15-ти моделей. Контроль качества на всех этапах изготовления.

Александр Лапицкий, заместитель гендиректора ОАО "Гомельдрев": От заготовки до выхода готовой продукции полностью выполняется вся работа на этом участке. Этот участок может производить до 4 с половиной тысяч стульев в трехсменном режиме.

На Гомельдреве увеличили выпуск фанеры

Залог успеха - творческий подход к делу. На новых лазерных станках по дереву создаются настоящие шедевры. Размах у завода широчайший - от декоративного искусства до стройматериалов. Кстати, о сырьевых товарах - загрузка оборудования по производству фанеры около 100 % (показатель больше прошлогоднего). Завод не сбавляет темпов, нестабильная ситуация в мире не помеха.

Курс на диверсификацию и импортозамещение

К новым экономическим вызовам Гомельдрев был готов. К тому же поиск рынков сбыта для завода - процесс постоянный. Помогают выстоять и надежные партнеры. Более 80 % мебели в этом году уже экспортировали в Российскую Федерацию.

Пример Гомельдрева убеждает - выход есть всегда. На Речицком подразделении завода импортный лак для напольных покрытий заменили российским - технология в стадии отработки. Вопрос закупки комплектующих тоже решается. Сегодня экономический рост предприятия выше, чем в прошлом году - новые реалии стали для завода временем возможностей.

Геннадий Коротченко, гендиректор ОАО "Гомельдрев": Да, сложностей стало больше, но это заставляет больше работать, больше думать и быстрее принимать какие-то решения. Каждый день что-то меняется, что-то происходит, стараемся делать какие-то упреждающие шаги.

ОАО "Гомельдрев" обеспечивает продукцией внешний и внутренний рынки