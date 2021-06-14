В Гомеле прошла благотворительная акция ко Дню донора

Я медицинский работник. На сегодня и кровь, и ее компоненты являются очень важной составляющей в оказании медицинской помощи. Тем более в такое тяжелое время, как эпидемия COVID. Это популяризация безвозмездного донорства и плюс еще это спасенные жизни.

Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения