3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гомельская областная детская больница впервые занесена на Республиканскую доску почета
Гомельская областная детская клиническая больница в 2024 году впервые занесена на Республиканскую доску почета.
Это признание на государственном уровне общего вклада коллектива в дело по укреплению здоровья нации.
После масштабной реконструкции это современная многопрофильная клиника. На ее базе основные виды консультативной и стационарной помощи. Работают областные детские центры по эндоскопии, травматологии и ортопедии.
Александр Дежурко, заместитель главврача Гомельской областной детской клинической больницы:
"Детской эндоскопии в Гомельской детской областной больнице 33 года в этом году, но так масштабно работаем 6 лет. Ежегодно мы выполняем до 5 тысяч эндоскопических исследований самых разных. Оборудование высокотехнологичное, дорогостоящее. Отделение работает в круглосуточном режиме. Работа направлена на оказание экстренной эндоскопической помощи".
"Мы освоили весь спектр сложных и высокотехнологичных операций, которые доступны вообще в мире, - рассказал Александр Винник - заведующий травматолого-ортопедическим отделением Гомельской областной детской клинической больницы. - Мы оперируем тяжелые врожденные пороки грудной клетки, тяжелые операции у детей с неврологической патологией при детском церебральном параличе, выполняя множественные многоэтапные многоуровневые операции, мы выполняем множество операций при опухолях костей, скелета у детей с замещением костных и мягкотканных дефектов. Выполняются множественные пластические операции совместно с пластическими хирургами по восстановлению кожных покровов. Дети приезжают к нам со всей Беларуси".
Гомельские врачи внедряют самые современные методы диагностики, им под силу уникальные операции из мировой практики. За год в Гомельскую областную детскую клиническую больницу поступает 120 тысяч обращений.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее