Гомельская областная детская больница впервые занесена на Республиканскую доску почета

Гомельская областная детская клиническая больница в 2024 году впервые занесена на Республиканскую доску почета.

Это признание на государственном уровне общего вклада коллектива в дело по укреплению здоровья нации.

После масштабной реконструкции это современная многопрофильная клиника. На ее базе основные виды консультативной и стационарной помощи. Работают областные детские центры по эндоскопии, травматологии и ортопедии.

Александр Дежурко, заместитель главврача Гомельской областной детской клинической больницы:

"Детской эндоскопии в Гомельской детской областной больнице 33 года в этом году, но так масштабно работаем 6 лет. Ежегодно мы выполняем до 5 тысяч эндоскопических исследований самых разных. Оборудование высокотехнологичное, дорогостоящее. Отделение работает в круглосуточном режиме. Работа направлена на оказание экстренной эндоскопической помощи".

"Мы освоили весь спектр сложных и высокотехнологичных операций, которые доступны вообще в мире, - рассказал Александр Винник - заведующий травматолого-ортопедическим отделением Гомельской областной детской клинической больницы. - Мы оперируем тяжелые врожденные пороки грудной клетки, тяжелые операции у детей с неврологической патологией при детском церебральном параличе, выполняя множественные многоэтапные многоуровневые операции, мы выполняем множество операций при опухолях костей, скелета у детей с замещением костных и мягкотканных дефектов. Выполняются множественные пластические операции совместно с пластическими хирургами по восстановлению кожных покровов. Дети приезжают к нам со всей Беларуси".