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Гомельская фабрика "Спартак" отмечает вековой юбилей
Знаковое событие на рынке отечественной пищевой промышленности. Одно из крупнейших отечественных предприятий кондитерской отрасли сегодня отмечает вековой юбилей. Прежде чем стать лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, гомельская фабрика "Спартак" прошла долгий путь модернизаций, техперевооружения, разработки уникальных рецептур. Все они с акцентом на натуральность. Сладкоежки всего мира полюбили эксклюзивную продукцию, ее буквально сметают с полок торговых точек. Растут и объемы продаж. Следить за тенденциями в кондитерской отрасли и четко реагировать на покупательский спрос - залог успеха. С какими достижениями производитель шагнул во второе столетие – сладкий репортаж Натальи Игнатенко.
От небольшого производства, когда с конвейеров сходили первые партии карамели, конфет, ириса и мармелада, до крупного производителя кондитерского эксклюзива. Ассортимент впечатляет. 350 наименований изделий - от печенья, пирожных и тортов до тончайшего шоколада и эксклюзивных сладких пельменей ручной работы.
Это предприятие замкнутого цикла. Предприятие, которое начинается от какао-бобов из Ганы, Эфиопии, Африканского континента. Это обжаривается, изготавливается, перетирается, готовится определенная масса и потом подается для изготовления различных продукций.
Ставка в стратегии передового предприятия на импортозамещение. Уже в этом году "Спартак" выпустил более 4 тыс. тонн импортозамещающей продукции.
Линия по производству нуги - это импортозамещающая линия. Т.е. мы выпускаем продукцию, которая заменяет "Марс", "Сникерс", лучше даже, потому что из экологически чистого сырья. Мы сами производим, перерабатываем какао-продукты для того, чтобы наш шоколад был натуральным, не добавляем никаких заменителей.
Преданность делу
Коллектив - почти 2 тыс. человек. В трудовой книжке Эллы Корольковой – единственная запись. Предана делу и родному предприятию вот уже четверть века. Сменила не один участок, воспитала достойную смену. Говорит, семейные династии здесь - традиция.
Мама работала. Она ушла на пенсию, я пришла. Старая печь у нас была, я сидела и вручную снимала лист. 5 лет я уже работаю на новой линии, здесь у нас совсем другие условия. Все параметры я устанавливаю на компьютере и слежу просто за качеством листа.
Эта автоматизированная линия за 2 минуты выпускает почти полсотни вафельных листов. За смену - 5 тонн готовой продукции. Затем пропитывают начинкой, покрывают шоколадом и уже в виде конфет или батончиков сладкое лакомство поставляют потребителям.
Импортозамещающие проекты
Выпуск тонкого шоколада толщиной в несколько миллиметров - это тоже про импортозамещение. За час - 150 тонн плиток. Линия задействована по максимуму, покупатель ждет. С нее же сходит и другой премиальный шоколад - альтернатива импортному. Продажи на внутреннем рынке растут, ширится и география экспортных поставок. Среди покупателей 22 страны мира. Растут объемы продаж в Поднебесную.
Отгрузка на Китай за 4 месяца составила более 2 млн долларов. На последней выставке в Китае был подписан контракт с новой компанией. Хотим освоить рынки Африки. Есть сложности попасть на этот рынок, потому что очень большая логистика, длинный путь поставки, температурный режим. Но мы, я думаю, освоим и этот континент.
На разработку новой рецептуры иногда уходит несколько месяцев. Качественная и безопасная продукция - то, что всегда в цене. За преданность лучшим традициям кондитерского искусства покупатель голосует рублем. Уже в этом году крупнейшее предприятие пищевой промышленности пополнило копилку наград. По итогам только одного международного конкурса "Лучший продукт 2024", проходившей в феврале в Москве, 7 золотых медалей. В ближайших планах укрепить имидж компании и побить свои же рекорды.
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