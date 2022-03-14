Гомельская гимназия № 14 - лучшее городское учреждение среднего образования Беларуси

Первые во всем - от науки до спорта. Гомельская гимназия № 14 по итогам года признана лучшим городским учреждением среднего образования в Беларуси. В числе достижений - победы учеников на международных олимпиадах по физике, химии и математике, успехи в спорте и творчестве. Кроме того, у выпускников наилучший результат в регионе на централизованном тестировании. И это далеко не все, чем можно гордиться.



Всего у гомельском учреждении обучаются 860 человек. В олимпиадном движении и исследовательской деятельности задействован каждый второй гимназист.