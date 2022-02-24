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Гомельская городская больница вернулась в штатный режим работы

Заболеваемость коронавирусом в Беларуси идет на спад. Так, Гомельская городская клиническая больница № 1 вернулась в штатный режим работы. Во время последней волны учреждение около месяца усиленно боролось с ковидом. Особую роль в этот период сыграла помощь студентов-медиков. Несмотря на то, что пациентов с коронавирусом здесь почти не осталось, волонтеры продолжают работать в лаборатории, вести документацию, ассистировать персоналу. Студенты уверены: такая практика обязательно пригодится в будущем.



Я рад, что имею возможность оказывать помощь практическому здравоохранению. От себя хочу добавить, что распределен врачом клинической лабораторной диагностики в РНПЦ и чувствую свой долг в необходимости оказания помощи коллегам.
Никита Барановский, студент Гомельского государственного медицинского университета



Во время работы с пациентами с COVID-19 работы всегда много. Помощь, которую оказывает нам университет и студенты, это крайне неоценимая помощь. Мы очень благодарны Гомельскому медуниверситету, они оказывают помощь не только сотрудникам, но и пациентам, они помогают как в уходе, так и морально поддерживают.
Ирина Зубович, заместитель главврача Гомельской городской клинической больницы № 1


Студенты работают без отрыва от учебного процесса. В больнице трудятся с утра и до полудня, затем идут на занятия.


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