Гомельская городская больница вернулась в штатный режим работы

Во время работы с пациентами с COVID-19 работы всегда много. Помощь, которую оказывает нам университет и студенты, это крайне неоценимая помощь. Мы очень благодарны Гомельскому медуниверситету, они оказывают помощь не только сотрудникам, но и пациентам, они помогают как в уходе, так и морально поддерживают.

Ирина Зубович, заместитель главврача Гомельской городской клинической больницы № 1