Гомельская область встретила патриотический марафон "Символ единства"

Что меня привело? Меня привел 2020 год, когда вышла в августе в поддержку нашего Президента и за те ценности, которые есть у нашего народа. Это единство, доброта, желание жить в мире. А мы сохраним свою страну только тогда, когда будем вместе.

Татьяна Яковцева, участница автопробега