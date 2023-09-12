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Гомельская область встретила патриотический марафон "Символ единства"
Патриотический автомарафон "Символ единства" сегодня встретила Гомельская область. Традиционно участники акции посещают памятные места, чтобы поклониться героям, павшим за свободу и независимость страны. В Житковичах говорили о подвиге начальника контрразведки 18-го пограничного отряда Михаила Дворкина. В 1931 году он погиб при исполнении служебного долга. К могиле героя легли живые цветы.
С огромной завистью я смотрел, как люди ездят по городам с какими-то добрыми лицами, хорошим настроением. Очень хотел.
Что меня привело? Меня привел 2020 год, когда вышла в августе в поддержку нашего Президента и за те ценности, которые есть у нашего народа. Это единство, доброта, желание жить в мире. А мы сохраним свою страну только тогда, когда будем вместе.
Позже в агрогородке Ленин открыли памятный знак в честь 84-й годовщины воссоединения Беларуси. После освобождения 14 населенных пунктов Житковичского района вернулись в состав белорусских земель. Здесь у памятного знака представители районов Гомельской области передали флаги, которые установят на аллее в Минске. А позже местные жители и участники автомарафона заложили сквер из 118 рябин (по числу административных единиц страны).
Передали свой флаг Ельского района, который будет развеваться в столице, в городе Минске.
Рады за наш народ, что мы объединились в этот день - 17 сентября. Желаем нашей Беларуси процветания дальнейшего.
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