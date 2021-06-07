Гомельская областная организация ОСВОД завершает подготовку к пляжному сезону

Пляжный сезон - время повышенной бдительности для сотрудников ОСВОД. В водоемах Гомельской области в этом году утонули 14 человек, в том числе один несовершеннолетний. Этот показатель более чем на треть ниже прошлогоднего, однако задача по снижению числа погибших на повестке дня остается. В планах - усилить работу по обеспечению безопасности. Сейчас завершается проверка обмундирования, водолазного снаряжения, лодок и катеров. Спасательные посты организованы на всех официальных пляжах региона, даже на самых маленьких. На водоемах установлены буйки и специально оградительные площадки для купания.