Гомельские патриоты на пути в Хатынь посетили мемориальный комплекс "Ола"

В память о трагедии патриоты из всех регионов страны едут в Хатынь - менее чем через час в мемориальном комплексе начнется памятный митинг. Их путь пролегает через сожженые в годы войны деревни и села, которых в Беларуси не одна сотня. Их жители тоже стали жертвами нацизма.



Гомельские патриоты стартовали от площади Восстания в областном центре. Затем автоколонна посетила место памяти в Жлобинском районе. Мемориальный комплекс "Ола" - последняя остановка на выезде из региона.







Десятки машин, государственная символика и цветы. Участники автопробега почтили память сотен людей, погибших здесь от рук фашистов. Для белорусов это место стало символом скорби и надежды, что подобное больше никогда не повторится на нашей земле.



Немцы оккупировали Олу еще в начале войны. В январе 1944 года карательный отряд загнал ее жителей в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали. Погибло почти 1 800 человек, в том числе 950 детей. Строительство мемориального комплекса на месте деревни стало поистине народным. Над его проектом трудились музейные работники, историки, художники. Ола - одно из центральных мест исторической памяти нашей страны.

