ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гомельские специалисты строят многоквартирный дом в Брянске

Гомельские специалисты строят многоквартирный дом в Брянске

Белорусская продукция и рабочие руки белорусов конкуренты на рынке в Брянской области. Опыт наших строителей интересен российским коллегам. Гомельские специалисты сейчас реализуют крупный проект - возводят двухсекционный многоквартирный 16-этажный дом.

На объекте 152 квартиры, из них 38 будут с полной отделкой, рассказывает прораб ОАО "Гомельский домостроительный комбинат" Руслан Дьячков. По его словам, используются материалы белорусского производства хорошего качества, а также кабины Могилевлифтмаша. Оконные конструкции в доме будут ламинированные, производства Гомельского домостроительного комбината, весь железобетон тоже белорусского производства.

Смотрите специальныйрепортаж"Брянский лес возможностей"ЗДЕСЬ

Первые сваи на месте будущего дома забили чуть более года назад. Среди современных решений - вентилируемый фасад (такого опыта в Брянске не было), а еще выразительная архитектура. Возводят высотку в районе старого аэропорта. В будущем на карте города здесь будет современный жилой квартал.

Сейчас это район активной застройки жильем, социальными объектами. Это район нашего сегодняшнего дня и завтрашнего, где предусмотрены все инфраструктурные объекты. Ведется строительство дорог, детских садов, школ.
Евгений Захаренко, директор департамента строительства Брянской области

В Брянской области, да и в целом в России остро стоит вопрос обеспечения жильем тех, кто остался без попечения родителей. Белорусы здесь подставляют плечо. В доме часть квартир передадут детям-сиротам. Для них сделают отделку под ключ. А заехать в свои новые квадратные метры брянцы смогут уже в этом году.

В этом доме 25 процентов квартир получат наши бюджетники. Возводят дом гомельские строители. Делают качественно и дешево. Показывают пример брянским строителям, что можно строить более дешевое и комфортное жилье.
Николай Лучкин, заместитель губернатора Брянской области России

Объект действительно уникальный: он расширяет границы возможностей наших строителей за рубежом. Суть в том, что белорусское предприятие впервые выступает не просто в качестве экспортера услуг, а одновременно в роли заказчика и генподрядчика. А это значит, что продавать квадратные метры будут также специалисты из Гомеля при содействии местной администрации. Такой опыт будет кстати на пути к новым совместным инициативам. И плюс качество материалов, ответственный подход специалистов и работа, выполненная в срок, - именно такой имидж наших строителей сложился в соседней России. Это хорошая реклама для будущих совместных проектов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все