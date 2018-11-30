Гомельские студенты создали свое телевидение

Участие в международном проекте позволило приобрести дорогую технику, собрать креативную команду и начать съемочный процесс. Причем, в Торгово-экономическом университете Гомеля факультета журналистики нет. Сегодня в условной сетке вещания несколько программ: дайджесты новостей, опросы и ток-шоу. Готовят и эфирные версии внутри вузовских концертов и конкурсов.

Аудитория канала - студенты университета. Программы транслируют на главные экраны по всему вузу. Следить за жизнью альма-матер можно и в Интернете: на официальном YouTube-канале и в соцсетях.