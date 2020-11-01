Гомельский государственный медуниверситет отмечает 30-летие

С юбилеем со дня основания вуза коллектив поздравил президент Александр Лукашенко. Открытие университета стало эпохальным событием для регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. За годы работы в стенах вуза подготовлены тысячи квалифицированных медиков, которые внесли огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения.