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Гомельский государственный медуниверситет отмечает 30-летие

Гомельский государственный медуниверситет отмечает 30-летие

С юбилеем со дня основания вуза коллектив поздравил президент Александр Лукашенко. Открытие университета стало эпохальным событием для регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. За годы работы в стенах вуза подготовлены тысячи квалифицированных медиков, которые внесли огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения.

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