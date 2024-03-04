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Гомельский "Медпласт" в 2026 году планирует выйти на полную мощность производства вакутайнеров

Гомельское предприятие "Медпласт" в 2026 году планирует выйти на полную мощность производства вакуумных пробирок для венозной крови. А это 76 млн штукв год.

Спрос на них в медицине постоянно растет, и перед белорусским производителем открываются широкие перспективы. Такого количества пробирок хватит, чтобы полностью заместить импорт, обеспечив потребность отечественной системы здравоохранения в данном приспособлении. В итоге ежегодная экономия валютных ресурсов составит более 30 млн рублей. Сейчас "Медпласт" выпускает десятки видов пробирок различных параметров. Они отличаются размерами, объемами и назначением. Благодаря специальным наполнителям функционал гомельских вакутайнеров гораздо шире, чем у других емкостей для биоматериала. Наличие реагентов на их стенках упрощает задачу лаборантов во время анализов.

Ассортимент такой же, как у импортных, даже, наверное, немного больше за счет того, что появились пробирки для определения групп крови. Нам удобно с ними работать.
Ольга Боженкова, старшая медсестра Гомельского областного клинического кардиологического центра
Для белорусского рынка необходимо 25-30 млн таких пробирок. Остальное мы можем продавать на экспорт. Сейчас прорабатываем контракт с Россией. Отправили туда 400 тысяч пробирок, они прошли все необходимые испытания, нареканий не возникало.
Василий Рудник, и. о. директора ОАО "Медпласт"

Кроме Беларуси аналогичные приспособления для забора венозной крови выпускаются в США, Китае, Турции. Гомельское предприятие потеснило на рынке зарубежных производителей - теперь они вынуждены считаться с присутствием серьезного конкурента. Успех также имеют другие изделия "Медпласта". К примеру, шприцы экспортируются в Кубу, Монголию, Россию.

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