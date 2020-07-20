Гомельский регион встретил молодежный поезд "Беларусь. Моладзь. Натхненне"

Из Витебска в тур по Беларуси. Молодежный поезд "Беларусь. Моладзь. Натхненне" продолжает свой путь по регионам страны. Сегодня участников проекта встретили в Гомельской области. Около ста юношей и девушек из разных уголков страны приехали в мемориальный комплекс "Ола", созданный в память о сожженной в годы войны деревне. Молодые люди прошли по символичной сельской улице и возложили цветы к мраморным плитам. После на площадке мемориала развернулась интерактивная фотоакция: ее участники сделали памятные снимки и опубликовали их в социальных сетях с тематическими хештегами. Также молодежный актив стал частью монокомпозиции "Живи! Твори! Мечтай!" и флешмоба, в котором каждый смог выпустить в небо воздушных голубей.



Владислав Безмен, участник проекта "Беларусь. Моладзь. Натхненне" (Гродно): "Сейчас мы в Светлогорском районе, и большая честь и память просто возложить цветы на памятники, нашу историю вспомнить и просто побывать здесь. Для нас, молодежи, должны быть такие мероприятия, и даже в большем количестве, чтобы мы помнили нашу историю".



Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, руководитель поезда: "В рамках акции мы посещаем самые знаковые, сакральные места для белорусского народа во всех регионах республики, отдаем дань памяти героям войны, посещаем мемориалы. Молодежь Беларуси помнит, Беларусь помнит, помним каждого".



Завтра участники проекта отправятся в Брестский регион, где пробудут два дня. Последними точками маршрута станут Гродненская и Минская области.



