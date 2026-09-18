Гомельскому медицинскому колледжу присвоили миротворческий статус в День народного единства

Миротворческий статус в День народного единства был присвоен Гомельскому государственному медицинскому колледжу. Для учреждения - событие знаковое. Более 15 лет длится тесное и плодотворное сотрудничество колледжа с Фондом мира, реализуются важные, социально значимые проекты.

Илья Беленький, председатель Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира:

"Это единственный в нашей стране пока медицинский колледж в системе Министерства здравоохранения. Впереди у нас очень большие планы совместной работы, и будущие медики, как люди самой мирной, гуманной профессии, разъехавшись по всем уголкам области, у себя в трудовых коллективах смогут принести очень достойный вклад".

В 2023 году таким высоким званием был отмечен Гомельский государственный педагогический колледж.