Гомельскому областному онкодиспансеру передали новый аппарат ИВЛ

Реализация социального проекта "Дыши" продолжается по всей Беларуси. Сегодня Гомельский областной онкодиспансер получил в подарок от Белинвестбанка аппарат искусственной вентиляции легких "ВИАН-3-турбо". Современный аппарат отечественного производства предназначен для лечения пациентов с острой дыхательной недостаточностью и коронавирусной инфекцией. В нем полный набор режимов ИВЛ как по объему, так и по давлению. Прибор подходит для проведения терапии у больных любого возраста.

С этим оборудованием у нас не будет проблем с сервисом и заменой запасных частей. Это огромный плюс в современных условиях. По качеству в сравнении с зарубежными аналогами оно нисколько не уступает. Дмитрий Лось, главврач Гомельского областного клинического онкологического диспансера

За прошлый год мы закупили оборудования и средств индивидуальной защиты и безвозмездно передали ихв различные медучреждения страны на сумму более 140 тысяч белорусских рублей. В этом году мы приступили к реализации проекта "Дыши", который предполагает закупку шести аппаратов ИВЛ и безвозмездную передачу в учреждения здравоохранения.

В Гомельской области 273 наркозных аппарата и 551 аппарат ИВЛ. Данное оборудование необходимо для оказания помощи тяжелым пациентам, которые не могут самостоятельно дышать, особенно при тяжелой форме коронавирусной инфекции, других заболеваниях. Мы с вами прекрасно понимаем, что человеческая жизнь бесценна, поэтому и помощь, которую нам оказал Белинвестбанк, бесценна.