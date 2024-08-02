Гомельскую область нужно приводить в порядок - Лукашенко о последствиях стихии

Гомельскую область надо приводить в порядок, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенково время встречи с жителями агрогородка Прудок, сообщает БЕЛТА . Глава государства напомнил: весной многие предполагали, что летом погода будет засушливой и весь урожай может погибнуть. Однако вышло наоборот.

"Я вас предупредил, что будет периодами: будут идти дожди и будет сухо. Это хорошо, особенно для Гомельской области. Но, откровенно говоря, гомельчане оказались не готовы к этой ситуации, поэтому делайте выводы. Гомельскую область надо приводить в порядок. Мы за зиму подумаем, как. Но и людям надо дисциплину подтягивать", - подчеркнул Александр Лукашенко.