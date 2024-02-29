Гоморова: Если работник получал заработную плату ниже минимальной, то стаж будет скорректирован в сторону уменьшения

"Стаж мы учитываем после 2003 года, когда у нас есть персонифицированный учет, мы подтверждаем сведением из персонифицированного учета. Что касается периодов до 2003 года, то основным документом является трудовая книжка или справка работодателя о работе. Еще одной особенностью является то, что у нас после 1 июля 1998 года продолжительность та же зависит от уровня заработной платы. Если работник получал заработную плату ниже минимальной заработной платы, то стаж будет скорректирован в сторону уменьшения", - пояснила специалист.

