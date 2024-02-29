Гоморова: Начиная со следующего года, требуемый страховой стаж в Беларуси будет составлять 20 лет

Трудовые пенсии у нас финансируются за счет взносов, поступающих от работодателей и работников. Соответственно, право на трудовую пенсию предоставляется в зависимости от уплаты страховых взносов, причем продолжительный период. Так, в текущем году у нас право на трудовую пенсию предоставляется при наличии так называемого страхового стажа. Это период не менее 19,5 лет. Начиная со следующего года, требуемый страховой стаж будет составлять 20 лет.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси

