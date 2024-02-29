3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гоморова: Начиная со следующего года, требуемый страховой стаж в Беларуси будет составлять 20 лет
Система работает исправно, когда все ее участники знают не только свои права, но и выполняют обязанности. В Минтруда Беларуси напоминают: до 1 марта необходимо уплатить взносы в ФСЗН.
Это касается адвокатов, нотариусов, а также индивидуальных предпринимателей. Ведь взносы - это и своевременная выплата пенсий, о которой специалисты рекомендуют подумать смолоду.
Как формируется страховой стаж? И можно ли уже сейчас увеличить свои будущие доходы?
Трудовые пенсии у нас финансируются за счет взносов, поступающих от работодателей и работников. Соответственно, право на трудовую пенсию предоставляется в зависимости от уплаты страховых взносов, причем продолжительный период. Так, в текущем году у нас право на трудовую пенсию предоставляется при наличии так называемого страхового стажа. Это период не менее 19,5 лет. Начиная со следующего года, требуемый страховой стаж будет составлять 20 лет.
Для отдельных категорий предусмотрены пониженные требования к страховому стажу. Подробности смотрите в видеоматериале.