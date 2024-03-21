Гомсельмаш и "Титан" приступили к выпуску беспилотных комбайнов

Гомсельмаши российский "Титан" приступили к выпуску беспилотных комбайнов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на предприятие.



Речь об импортозамещающем российско-белорусском проекте, который реализуется на базе предприятия "Титан" в Тамбовской области. Комбайны "Титан GS-10 PRO" ориентированы на потребности агропредприятий с серьезными объемами уборки зерновых.



Как сообщили в правительстве Тамбовской области, инновационные разработки позволяют оптимизировать расход топлива, также внедрена система мониторинга для улучшения логистических цепочек. "Комбайны будут оснащены предустановленной системой параллельного вождения, которая позволяет обеспечить ровный проход по полю, избегая пропусков и перекрытий", - пояснили в регионе. Ожидается, что проект увеличит годовой объем основного производства до 600 единиц техники. Общие инвестиции составят около 5 млрд российских рублей. Срок реализации проекта - 5 лет.



Как уточняется, реализация проекта по производству комбайнов стала возможной благодаря договоренностей, достигнутых в прошлом году на уровне Президента Республики Беларусь во время визита в Минск делегации правительства Тамбовской области.