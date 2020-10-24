От силосорезок, картофелесортировок и льномолотилок до первого в мире комбайна на газовом топливе. Гомсельмаш отметил в нынешнем году 90-летний юбилей. Коллектив подводит итоги и определяет приоритеты дальнейшего развития. Как все начиналось и какие горизонты сейчас открываются перед промышленной кузницей Гомельской области, знает Анна Ковалева (видео).