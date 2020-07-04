Гомсельмаш увеличивает суточные объемы выпуска продукции

Важно привести сельхозтехнику в полную боеготовность и закупить новую. Но июль - самое напряженное время не только для аграриев, но и для машиностроителей. Так, главная автокузница Полесского региона Гомсельмаш готовится добавить еще одну рабочую смену и увеличивает суточные объемы выпуска продукции. Причем в этом году спрос на наши комбайны вырос не только среди белорусских сельхозпредприятий, но и зарубежных. Репортаж