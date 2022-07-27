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Гонки на дорогах Гродненского района - ГАИ поймала бесправника

Дорожная милиция опубликовала видео погони за бесправником в Гродненском районе. 20-летний парень никогда не имел водительского удостоверения. Его ждет немалый штраф. Audi на транзитных номерах ГАИ пыталась остановить для проверки документов, водитель проигнорировал требование и начал скрываться от экипажа ДПС.Проехав несколько километров, решил продолжить побег пешком. Побег не удался, нарушитель задержан.

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