Гонки на дорогах Гродненского района - ГАИ поймала бесправника

Дорожная милиция опубликовала видео погони за бесправником в Гродненском районе. 20-летний парень никогда не имел водительского удостоверения. Его ждет немалый штраф. Audi на транзитных номерах ГАИ пыталась остановить для проверки документов, водитель проигнорировал требование и начал скрываться от экипажа ДПС.Проехав несколько километров, решил продолжить побег пешком. Побег не удался, нарушитель задержан.